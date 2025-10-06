В Дагестане задержали трех пособников Сулейманова ТАСС: в Дагестане по делу Сулейманова задержаны три его пособника

Как минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, задержаны в Дагестане, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там добавили, что они причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Сулейманова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане задержаны как минимум трое подельников Сулейманова, — рассказал собеседник агентства.

Ранее правоохранительные органы провели масштабную операцию в Московском регионе и Республике Дагестан в рамках уголовного дела бизнесмена Ибрагима Сулейманова. Как указал источник в силовых структурах, было осуществлено более 40 обысков.

Сулейманова задержали в загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Миллиардеру предъявлено обвинение в организации двух убийств прошлых лет и организации покушения на убийство в 2021 году.

Адвокат Александр Хаминский выразил мнение, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение в колонии, поскольку санкции статей, по которым он обвиняется, «исключительно суровы». Для смягчения наказания мужчине следует сотрудничать со следствием, подчеркнул юрист.