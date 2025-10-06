Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 07:32

В Дагестане задержали трех пособников Сулейманова

ТАСС: в Дагестане по делу Сулейманова задержаны три его пособника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, задержаны в Дагестане, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там добавили, что они причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Сулейманова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане задержаны как минимум трое подельников Сулейманова, — рассказал собеседник агентства.

Ранее правоохранительные органы провели масштабную операцию в Московском регионе и Республике Дагестан в рамках уголовного дела бизнесмена Ибрагима Сулейманова. Как указал источник в силовых структурах, было осуществлено более 40 обысков.

Сулейманова задержали в загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Миллиардеру предъявлено обвинение в организации двух убийств прошлых лет и организации покушения на убийство в 2021 году.

Адвокат Александр Хаминский выразил мнение, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение в колонии, поскольку санкции статей, по которым он обвиняется, «исключительно суровы». Для смягчения наказания мужчине следует сотрудничать со следствием, подчеркнул юрист.

убийства
Москва
Дагестан
следователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калорийность банана: от размера до спелости
Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим
Осенний десерт: шведский суп из сухофруктов без особых хлопот
На Эвересте эвакуировали 350 туристов
В аэропорту в Сочи задержали и отменили 87 рейсов
Участники «Флотилии стойкости» начали голодовку из-за блокады Газы
Промышленный объект полыхал ночью на юге Украины
Экс-советник Путина описал онлайн-пространство РФ через 10 лет
В стране Европы хотят закрепить в конституции запрет на вступление в НАТО
Боец элитного подразделения ВСУ прятался по болотам, мечтая о сдаче в плен
ЮАР впустила самолет включенного США в черный список перевозчика из России
Британский доброволец сжег свой паспорт в поддержку России
Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Нижегородскую область
В Подмосковье пьяный мужчина избил собаку с инвалидностью
Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к экс-супруге
Беспилотники ВСУ нацелились на Кабардино-Балкарию
В Таиланде пьяная россиянка упала с балкона и получила серьезные травмы
День врача: эволюция медицины от магии до нанотехнологий
Стало известно, почему члены пропавшей под Красноярском семьи вряд ли живы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 октября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.