Миллиардеру Сулейманову грозит самое суровое наказание в России

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которого обвинили в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить пожизненное заключение в колонии, заявил РИА Новости адвокат, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, санкции статей «исключительно суровы».

Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — сказал Хаминский.

Адвокат подчеркнул, что для смягчения наказания Сулейманову следует сотрудничать со следствием. Покушение на убийство, как он отметил, тоже является основанием для сурового приговора.

Ранее Сулейманова задержали в его загородном доме на Рублевке по подозрению в организации убийства: в жилище провели обыски. После этого бизнесмена доставили в изолятор временного содержания.

До этого стало известно, что следствие на протяжении нескольких лет собирало доказательную базу. Перелом в деле наступил после выявления ключевого свидетеля. На основании собранных материалов следователи планируют ходатайствовать об аресте бизнесмена.