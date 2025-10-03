Стали известны подробности о задержанном в Москве миллиардере-убийце Lenta.ru: бизнесмен Сулейманов давно подозревался в расправах над конкурентами

Российский миллиардер Ибрагим Сулейманов, задержанный по подозрению в организации насильственных преступлений, длительное время мог быть причастен к ликвидации своих деловых конкурентов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточнил осведомленный собеседник, оперативники на протяжении нескольких лет собирали доказательную базу, однако она оставалась недостаточной для предъявления обвинения.

Перелом в расследовании наступил лишь в текущем году, когда был найден ключевой свидетель, готовый дать показания против олигарха. Ибрагиму Сулейманову инкриминируется совершение особо тяжкого преступления, связанного с заказной расправой.

На основании собранных материалов следственная группа планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что, несмотря на наличие судимости за экономические преступления, бизнесмену удавалось сохранять серьезное влияние в деловых кругах.

Ранее сообщалось, что Ибрагима Сулейманова задержали в Москве 3 октября. По предварительной информации, его подозревают в убийстве, совершенном в 2004 году. В 2024 году Ибрагим и его брат Расул являлись бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел».