Силовики раскрыли подробности задержания миллиардера Сулейманова

Миллиардер Ибрагим Сулейманов, подозреваемый в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, был задержан в своем загородном доме на Рублевке, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что в жилище проводили обыски.

Сулейманов был задержан в своем доме в поселке «Горки-2» на Рублевке. Там же прошли обыски, после чего его доставили в изолятор временного содержания на Петровке, — сказано в сообщении.

О задержании Сулейманова стало известно в пятницу, 3 октября. В операции принимали участие силовики из МВД и ФСБ. Миллиардера подозревают в организации убийства, совершенного еще в 2004 году. На Старой Басманной улице в Таля выстрелили несколько раз. Он скончался в реанимации от полученных ранений.

До этого Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов владельца бренда «Кириешки» Дениса Штенгелова и его семьи в 500 млрд рублей. Кроме того, семейный холдинг «КДВ» признали экстремистским объединением из-за финансирования украинских формирований.