Силовики провели более 40 обысков по уголовному делу Сулейманова

Правоохранительные органы провели масштабную операцию в Московском регионе и Республике Дагестан в рамках уголовного дела бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств. Как заявил ТАСС источник в силовых структурах, было осуществлено более 40 обысков.

Сулейманова задержали в загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Миллиардеру предъявлено обвинение в организации двух убийств прошлых лет и организации покушения на убийство в 2021 году.

Адвокат Александр Хаминский выразил мнение, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение в колонии, поскольку санкции статей, по которым он обвиняется, «исключительно суровы». Для смягчения наказания мужчине следует сотрудничать со следствием, подчеркнул юрист.

До этого стало известно, что следствие на протяжении нескольких лет собирало доказательную базу по делу предпринимателя. Перелом наступил после выявления ключевого свидетеля, который был готов дать показания против Сулейманова.