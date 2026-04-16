Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 08:05

Тренер назвал неожиданную причину растущего живота

Тренер Брабечан: живот может расти из-за пристрастия к сокам и морсам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Избыточное употребление соков и морсов может привести к увеличению объема живота, заявил NEWS.ru тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, для утоления жажды лучше использовать обычную воду или чай без сахара.

Один стакан сока, морса или айс-ти содержит 80–150 и более килокалорий, при этом насыщения от него нет. Два-три таких стакана за день незаметно добавляют 200–400 килокалорий. Прибавьте сюда кофе с сиропом, смузи или бабл-ти из кафе. По ощущениям человек почти не ел, только пил, а по факту суточная норма калорий уже набрана через стакан, но дело не только в этом. Есть еще механика самого желудка. Ему безразлично, что именно в него поступает. Если регулярно заливать в себя литры жидкости с едой и между приемами пищи, орган привыкает к постоянному растяжению, — пояснил Брабечан.

Он подчеркнул, что сладкие напитки быстро повышают уровень сахара в крови, а затем так же стремительно его снижают. Таким образом, по словам тренера, через полчаса после стакана лимонада снова появляется желание поесть. При этом специалист отметил, что даже кофе и чай без сахара, если пить их в больших количествах, растягивают желудок.

Что с этим делать на практике? Для начала честно подсчитать, сколько калорий за день уходит именно на напитки. Основной стоит сделать воду комнатной температуры или несладкий чай. Сок и морс лучше воспринимать как десерт в объеме одного стакана, а не как фоновую жидкость на весь день. Во время еды стоит ограничиться небольшим глотком, а не запивать обед полулитром газировки. А бабл-ти или смузи из кафе по калорийности спокойно тянут на полноценный перекус, и учитывать их нужно именно так, — заключил Брабечан.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова предупредила, что однообразное питание может привести к расстройству пищевого поведения. Кроме того, по ее словам, это может вызвать недостаток микронутриентов в организме.

Здоровье
советы
нутрициологи
еда
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.