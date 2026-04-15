Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:21

В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты

Депутат Панеш: за нарушение правил майнинга криптовалюты грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

За несоблюдение правил добычи криптовалюты теперь предусмотрен крупный штраф, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. При этом, по его словам, владелец майнинг-фермы также может лишиться своего оборудования.

Добыча криптовалюты — это серьезная нагрузка на электросети, которая сказывается на энергосистеме целых регионов. В ряде субъектов, особенно там, где наблюдается дефицит генерации или действуют пониженные тарифы для населения, неконтролируемый майнинг уже спровоцировал перегрузки линий, перепады напряжения и повышение счетов за электричество для обычных граждан. Мы посылаем ясный сигнал: он должен вестись легально, открыто и без ущерба для интересов населения. Хочешь работать — регистрируйся, перечисляй налоги, укладывайся в лимиты, соблюдай запреты. Не хочешь — потеряешь оборудование и заплатишь штраф, — высказался Панеш.

Он подчеркнул, что у государства нет нареканий к самой технологии добычи криптовалюты, но есть претензии к ее неурегулированности. По словам депутата, уже введены правила: регистрация в специальном реестре, соблюдение лимитов энергопотребления и запрет на майнинг в районах с уязвимой энергосистемой. Однако, указал парламентарий, без системы наказаний эти требования остаются лишь формальностью.

Суммы штрафов внушительные — для компаний до 2 млн рублей. И ключевая мера — изъятие оборудования. Содержать кустарные фермы на видеокартах и ASIC-майнерах, которые крадут электроэнергию и создают проблемы соседям, станет невыгодно. Отстранение руководителей от должности и временная блокировка деятельности предпринимателей также станут серьезными рычагами воздействия. Речь идет не о давлении на бизнес, а о защите энергетической инфраструктуры страны и миллионов граждан, которые оплачивают электроэнергию, — резюмировал Панеш.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил майнинга. Закон предусматривает наказания за добычу криптовалюты в тех регионах, где эта деятельность запрещена.

Власть
законы
криптовалюты
штрафы
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.