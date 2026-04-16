16 апреля 2026 в 08:15

«Можем стать следующими»: в Гренландии испугались нового заявления Трампа

Фото: Luo Yizhou/XinHua/Global Look Press
В Гренландии испугались нового заявления президента США Дональда Трампа о желании завладеть островом, заявил премьер автономной территории в составе Дании Йенс-Фредерик Нильсен в интервью телеканалу NBC. При этом он вновь подчеркнул, что остров не отдадут и не продадут никакой другой стране.

Многие из гренландцев думали так: мы можем стать следующими. И я знаю, что другие страны тоже так думают, и это очень печально, — сказал Нильсен.

Премьер также описал настроения жителей, отметив, что многие перестали чувствовать себя в безопасности. По его словам, в период эскалации некоторые гренландцы даже опасались отводить детей в детские сады, а многие запланированные праздники и встречи приходилось отменять.

Ранее Трамп заявил, что США должны обладать Гренландией из-за угроз со стороны других стран. По его словам, таким образом можно «защитить мир от России и Китая».

До этого сообщалось, что Белый дом вместе с Гренландией и НАТО работает над соглашением, которое «будет изумительным для США». При этом в администрации отказались комментировать свою связь с тремя близкими к президенту США лицами, которые якобы проводят на острове тайные кампании влияния.

