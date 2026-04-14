14 апреля 2026 в 06:15

Врач поставила точку в споре, можно ли доверять ИИ свое здоровье

Искусственный интеллект может поставить ошибочный диагноз, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова. По ее словам, современные нейросети уже сейчас показывают высокую эффективность в узких задачах.

ИИ входит в самые разные сферы нашей жизни, и медицина не стала исключением. Для многих это выглядит как революция. Искусственный интеллект обладает уникальными возможностями. Он способен обрабатывать колоссальные объемы информации за считаные секунды. Однако важно понимать, что ИИ — это лишь инструмент, а не самостоятельный специалист. Если база данных неполна, искажена или не учитывает специфику определенных групп пациентов, выводы нейросетей могут быть ошибочными. Например, современные ИИ помогают рентгенологам быстрее и точнее диагностировать опухоли на ранних стадиях, а кардиологам — выявлять опасные аритмии по данным ЭКГ, — пояснила Самойлова.

По ее мнению, главная проблема кроется в том, что алгоритмы не учитывают психоэмоциональное состояние пациента и его индивидуальные особенности. Она добавила, что медицина — это живое общение, клиническое мышление и умение слушать.

Ни одна нейросеть не сможет заменить живое участие врача, его клиническое мышление и ответственность за принятое решение. Медицина — это не только цифры и анализы, это искусство общения, умение слушать пациента, учитывать его психоэмоциональное состояние, семейные обстоятельства и индивидуальные особенности. ИИ способен повысить точность диагностики, ускорить обработку данных и сделать профилактику более эффективной, но только врач может комплексно оценить состояние пациента, — резюмировала Самойлова.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект позволяет фиксировать нарушения на контейнерных площадках. Также нейросети могут следить за состоянием мусорных баков в режиме реального времени, делая отрасль по обращению с ТКО более прозрачной.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
