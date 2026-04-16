16 апреля 2026 в 09:05

Составлен список главных характерных симптомов ангины

Врач Тен: боль при глотании и жар являются симптомами ангины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Боль при глотании и жар являются симптомами ангины, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, заболевание чаще всего проявляется внезапно.

Какие существуют симптомы ангины или острого тонзиллита? Болезнь проявляется внезапно и сопровождается яркой клинической симптоматикой: острая боль в горле, усиливающаяся при глотании, повышение температуры тела часто до 39–40 градусов, увеличение и болезненность шейных лимфоузлов, слабость, головная боль и ломота в теле, появление гнойного налета или беловатых пробок на миндалинах, — сказала Тен.

Она отметила, что ангина имеет несколько форм, которые различаются степенью поражения тканей миндалин. По словам врача, самой легкой является катаральная, а самой тяжелой — некротическая, или гангренозная.

Ангина имеет несколько форм, включая катаральную, лакунарную, фолликулярную и флегмонозную, которые различаются степенью поражения тканей миндалин. Самой легкой является катаральная — проявляется покраснением и отеком миндалин, умеренной болью и субфебрильной температурой. Самая тяжелая — некротическая, или гангренозная: ткани миндалин разрушаются, появляется налет зеленовато-серого цвета. Чаще встречается у людей с тяжелыми системными заболеваниями, — подытожила Тен.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что после перенесенного штамма коронавируса «стратус» у человека могут снизиться когнитивные функции. По его словам, Covid-19 мутирует с «бешеной скоростью».

