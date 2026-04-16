Появились новые подробности дела об избиении школьника ложкой для обуви В Ачинске возбудили дело после нападения мужчины с ложкой для обуви на подростка

В Ачинске возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ложкой для обуви на подростка, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, речь идет о пункте «а» части 1 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением насилия).

В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего, — говорится в сообщении.

По данным краевого УМВД, с заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего. Она пояснила, что сын вместе с приятелями находился в подъезде жилого дома, где к ним подошел неизвестный. Мужчина решил выгнать подростков, схватил металлическую ложку для обуви и, догнав одного из мальчиков, принялся наносить ему удары. Ребенку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края подросток получил серьезные травмы после нападения мужчины с металлической ложкой для обуви. Инцидент произошел в Привокзальном районе. По предварительным данным, у мальчика зафиксированы многочисленные ушибы. Возможны переломы, однако точной информации пока что нет.