«Артема убивает дяденька»: мама друга избитого ребенка рассказала о драке Друг избитого в Ачинске подростка сразу обратился за помощью к взрослым

Друг мальчика, избитого ложкой для обуви в Ачинске, сразу побежал за подмогой к взрослым, заявила его мать Пятому каналу. Журналисты выяснили, что женщина вместе с мальчиком отправилась к маме пострадавшего, а после — на место происшествия.

Артема убивает какой-то дяденька, — сказал ребенок.

В материале указано, что родители вызвали скорую и полицию, врачи осмотрели покалеченного подростка и поставили ему обезболивающий препарат. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края подросток получил серьезные травмы после нападения мужчины с металлической ложкой для обуви. Инцидент произошел в Привокзальном районе. По предварительным данным, у мальчика зафиксированы многочисленные ушибы.

До этого во Владимирской области подростки избили 10-летнюю школьницу. К рассмотрению инцидента присоединился врио губернатора области Александр Авдеев. Он лично проконтролировал ход расследования.