Около 40 беспилотников попытались атаковать Курскую область за сутки Хинштейн: средства ПВО сбили 37 беспилотников ВСУ в Курской области

Средства ПВО сбили 37 беспилотников ВСУ в Курской области, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, украинские военные более 60 раз применили артиллерию при обстреле региона.

Сбито 37 вражеских беспилотников различного типа. 61 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — написал Хинштейн.

Глава региона подчеркнул, что обошлось без погибших и пострадавших. Разрушений инфраструктуры в результате атаки ВСУ также не зафиксировано.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что за ночь в городе сбили 19 беспилотников ВСУ. По его словам, пострадавших нет, при этом повреждены окна в двух частных домах Балаклавского района.

До этого Минобороны России сообщало, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, атаки были отражены над Черным и Азовским морями, а также над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым.