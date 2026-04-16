В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО

Минтруд должен предоставить отчет о мерах по трудоустройству демобилизованных участников СВО, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, около половины ветеранов спецоперации по-прежнему не получили подходящую работу.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан, выступая с докладом перед сенаторами, раскритиковал Минтруд за проваленную работу по адаптации и трудоустройству ветеранов СВО. В частности, до сих пор не создана единая система учета военнослужащих. Деятельность велась формально, бойцам зачастую предлагали вакансии, не соответствующие их навыкам, переобучали по невостребованным специальностям. По данным на май прошлого года, занятость не получили 43% демобилизованных участников спецоперации. Мы отправили в министерство письмо с требованием предоставить информацию, сколько ветеранов СВО обращались в центры занятости и сколько в итоге получили работу, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что в настоящее время во многих сферах наблюдается острая нехватка специалистов. По словам парламентария, даже если в определенном городе или регионе нет подходящих вакансий, необходимо направлять людей на обучение востребованным профессиям.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что ветераны спецоперации будут защищены от сокращений по новому закону. По его словам, государство также обеспечит бесплатный проезд до госпиталя и обратно для ближайших родственников раненых бойцов.