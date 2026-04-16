16 апреля 2026 в 10:56

В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО

Депутат Миронов призвал Минтруд отчитаться об адаптации бойцов СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Минтруд должен предоставить отчет о мерах по трудоустройству демобилизованных участников СВО, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, около половины ветеранов спецоперации по-прежнему не получили подходящую работу.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан, выступая с докладом перед сенаторами, раскритиковал Минтруд за проваленную работу по адаптации и трудоустройству ветеранов СВО. В частности, до сих пор не создана единая система учета военнослужащих. Деятельность велась формально, бойцам зачастую предлагали вакансии, не соответствующие их навыкам, переобучали по невостребованным специальностям. По данным на май прошлого года, занятость не получили 43% демобилизованных участников спецоперации. Мы отправили в министерство письмо с требованием предоставить информацию, сколько ветеранов СВО обращались в центры занятости и сколько в итоге получили работу, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что в настоящее время во многих сферах наблюдается острая нехватка специалистов. По словам парламентария, даже если в определенном городе или регионе нет подходящих вакансий, необходимо направлять людей на обучение востребованным профессиям.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что ветераны спецоперации будут защищены от сокращений по новому закону. По его словам, государство также обеспечит бесплатный проезд до госпиталя и обратно для ближайших родственников раненых бойцов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 16 апреля: сбои, полная блокировка
Рэпер Tyga подтвердил сотрудничество с 1win
В России спрогнозировали заметное укрепление рубля
Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
Мурашко сообщил о новом виде помощи, который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

