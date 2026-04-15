15 апреля 2026 в 12:39

В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки ветеранов СВО

Депутат Говырин: ветераны СВО получат гарантии при сокращении на предприятиях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветераны специальной военной операции будут защищены от сокращения на работе в соответствии с новым законом, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Кроме того, по его словам, государство предоставит бесплатный проезд до госпиталя и обратно ближайшим родственникам раненого бойца.

На пленарном заседании Госдумы мы единогласно приняли законы, которые дают дополнительную поддержку участникам спецоперации и их семьям. Бойцы СВО, вернувшиеся на работу после службы, получат дополнительные гарантии при сокращении сотрудников на предприятиях. Их будут сокращать в последнюю очередь. Если работодатель вынужден пойти на такой шаг, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. Проезд до госпиталя и обратно, где проходит лечение раненый боец Росгвардии, для двух его ближайших родственников будет бесплатным, — поделился Говырин.

Он также указал на внесение изменений в закон «Об образовании». Теперь, по словам депутата, вдовы и вдовцы участников СВО, как и дети погибших защитников, имеют право на приоритетное поступление в вузы на бюджетные места. Парламентарий особо отметил, что эти изменения были рассмотрены в первоочередном порядке.

Ранее член ЛДПР Каплан Панеш сообщил, что для военных с инвалидностью I или II группы установят 35-часовую рабочую неделю по новому законопроекту. По его словам, это поможет им выделять больше времени на реабилитацию.

Власть
военнослужащие
ветераны
россияне
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
