Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС Юрист Хаминский: бизнес уклоняется от налогов через фиктивный документооборот

Компании в РФ уклоняются от налогов с помощью так называемого «бумажного» НДС, когда используется фиктивный документооборот, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, при такой схеме бизнес покупает документы у технических фирм о «совершенных» сделках.

В Москве раскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС. С помощью сети из 4,8 тыс. фирм почти 40 тыс. компаний получили фиктивные вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей. «Бумажный» НДС — это схема уклонения от налогов через создание фиктивного документооборота. Компании покупают документы у технических фирм о якобы совершенных сделках. Это позволяет им незаконно заявлять налоговые вычеты и уменьшать сумму НДС к уплате, — сказал Хаминский.

Он отметил, что налог на добавленную стоимость является крупнейшим источником пополнения бюджета — только в 2024 году НДС принес государству 8,7 трлн рублей. По словам юриста, размер похищенных средств только в Москве составил четверть от незапланированных доходов в казну РФ.

НДС является крупнейшим источником пополнения бюджета. Если посмотреть, например, на итоги 2024 года, то выяснится, что налог на добавленную стоимость дал в казну 8,7 трлн рублей. При этом плановый дефицит федерального бюджета на 2023–2025 года был установлен в размере 5,7 трлн рублей, а фактический составил 10 трлн. Бюджет потратил на 4,7 трлн больше планируемого. То есть размер похищенного НДС только на одной московской площадке — это 25% от незапланированных доходов в казну. Совокупный размер недополученного государством НДС в результате использования фиктивных схем вполне мог бы покрыть дефицит бюджета, — подытожил Хаминский.

Ранее сообщалось, что российскими правоохранителями была пресечена крупная схема уклонения от налогов через фиктивные компании. ФСБ совместно с Генпрокуратурой и ФНС при участии Следственного комитета и МВД была остановлена деятельность группы лиц, которая создала в Московском регионе масштабную площадку «бумажного НДС».