Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе

Москвичка, сделавшая кальян на пасхальном куличе, оскорбила чувства миллионов верующих, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, обвиняемой грозит до трех лет тюрьмы за ее проступок.

То, что произошло в одном из московских ресторанов, где девушка надругалась над освященным куличом, используя его как подставку для кальяна, — это не просто хулиганство, а осознанное глумление над святыней. Пасхальный кулич — это символ Воскресения Христова, благословенная пища, которую верующие с молитвой приносят в дом после долгого поста. Превращать его в предмет для развлечения, тем более в компании, где курят кальян, — это акт кощунства, который оскорбляет чувства миллионов православных христиан. Я приветствую решение СК возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы, — высказался Иванов.

Он добавил, что расследование скандального инцидента с куличом должно быть объективным, а наказание — неизбежным. По словам зампреда ВРНС, подобные действия не должны оставаться без последствий, иначе они повторятся вновь.

Ранее в Москве девушка из Саранска забила кальян на куличе. В соцсетях россиянка поделилась видео, на котором видно, как она превращает хлебное изделие в чашу и добавляет в нее табак.