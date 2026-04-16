В Совфеде взялись за риелторов

В Совете Федерации разработали концепцию закона о регулировании риелторской работы, сообщил сенатор Николай Журавлев на коллегии Росреестра. По его словам, которые приводит РИА Новости, документ предполагает ведение реестра риелторов, форм расчетов и договоров.

В первую очередь стоит вопрос защиты прав граждан на рынке жилой недвижимости, потому как фиксируются многочисленные нарушения при отсутствии ответственности участников риелторского рынка, — уточнил Журавлев.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что риелторы не вправе навязывать клиенту дополнительные платные услуги при аренде жилья. По словам экспертов, в такой ситуации потребитель может спокойно отказаться от услуг или потребовать возврата средств. Специалисты посоветовали при заключении договоров с агентствами недвижимости обращать внимание на обязанности исполнителя и стоимость его услуг. Еще один важный нюанс при аренде жилья: риелтор обязан уложиться в срок, прописанный в договоре.

До этого риелтор Руслан Сырцов заявил, что собственники начали снижать цены на вторичное жилье. По его словам, причинами падения стоимости квартир стали слабый спрос и стоимость ипотеки.