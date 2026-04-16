16 апреля 2026 в 11:08

В России спрогнозировали заметное укрепление рубля

Решетников спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие годы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В ближайшие годы рубль будет демонстрировать более крепкий курс, чем многим хотелось бы, заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на Биржевом форуме Московской Биржи. Он отметил, что пока неясно, как именно будет развиваться ситуация с валютным курсом и произойдет ли возврат к прежней экономической модели, передает корреспондент NEWS.ru.

Непонятно, что будет дальше с валютным курсом, вернемся ли мы к старой модели. Мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем многим бы хотелось, — сказал Решетников.

По словам министра, тот уровень курса рубля, к которому за долгое время привыкли даже экспортеры, формировался как следствие непрерывного оттока капитала. Представитель правительства добавил, что сейчас эта ситуация кардинально изменилась: оттока капитала больше не наблюдается, а внутри экономики накапливаются чистые иностранные активы. Иными словами, валютные активы постепенно концентрируются внутри национальной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Согласно данным МВФ, показатель ВВП РФ впервые за долгое время превысил $7 трлн.

Президент РФ Владимир Путин потребовал восстановить темпы роста национальной экономики. По его словам, такие меры уже включены в план структурных изменений, рассчитанный до 2030 года.

Власть
Россия
Максим Решетников
валюты
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

