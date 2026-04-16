В Турции после атак на школы задержали 83 человека

В Турции после серии вооруженных нападений на школы в провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш задержали 83 человека, сообщает TRT Haber со ссылкой на Главное управление безопасности МВД страны. Власти также приняли меры по ограничению активности в социальных сетях.

В частности, заблокированы 940 аккаунтов в социальных сетях и закрыты 93 группы в мессенджере Telegram.

Ранее стало известно, что в турецком Кахраманмараше произошло очередное вооруженное нападение на школу. Как сообщил мэр города Мюкеррем Унлер, один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

До этого сообщалось, что нападение на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции привело к многочисленным пострадавшим. Нападавшим оказался 18-летний ученик, который был вооружен дробовиком. Он проник на территорию учебного заведения и открыл огонь во дворе.

Вооруженное Нападение произошло в лицее района Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По предварительной информации, нападавший покончил с собой. Все учащиеся были эвакуированы из здания.

