16 апреля 2026 в 11:31

Точки продажи табака предложили отодвинуть от школ

Володин сообщил о предложении ограничить продажу табака у школ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Государственной думе готовится к рассмотрению во втором чтении правительственный законопроект о регулировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По словам спикера, на данный момент поступил ряд поправок к документу.

Одной из ключевых поправок предлагается установить минимальное расстояние от образовательной организации до торгового объекта, где продается табачная продукция. Согласно инициативе, эта дистанция должна составлять не менее 100 метров с учетом искусственных и естественных преград.

В действующей редакции федерального закона предусмотрен иной порядок расчета. В настоящее время расстояние измеряется по прямой линии без учета каких-либо препятствий.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил в кулуарах съезда РСПП, что правительство поручило министерствам проработать вопрос о запрете вейпов в России. По словам вице-премьера, соответствующие поручения получили, в частности, Минздрав, Минэкономразвития и Минфин, чтобы ведомства выработали единую позицию.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
