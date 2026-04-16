Точки продажи табака предложили отодвинуть от школ Володин сообщил о предложении ограничить продажу табака у школ

В Государственной думе готовится к рассмотрению во втором чтении правительственный законопроект о регулировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По словам спикера, на данный момент поступил ряд поправок к документу.

Одной из ключевых поправок предлагается установить минимальное расстояние от образовательной организации до торгового объекта, где продается табачная продукция. Согласно инициативе, эта дистанция должна составлять не менее 100 метров с учетом искусственных и естественных преград.

В действующей редакции федерального закона предусмотрен иной порядок расчета. В настоящее время расстояние измеряется по прямой линии без учета каких-либо препятствий.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил в кулуарах съезда РСПП, что правительство поручило министерствам проработать вопрос о запрете вейпов в России. По словам вице-премьера, соответствующие поручения получили, в частности, Минздрав, Минэкономразвития и Минфин, чтобы ведомства выработали единую позицию.