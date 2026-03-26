Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России

Правительство поручило министерствам проработать вопрос о запрете вейпов в России, сообщил РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, соответствующие поручения, в частности, даны Минздраву, Минэкономразвития и Минфину, чтобы ведомства пришли к общему знаменателю.

Все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции, — отметил он.

Ранее Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их наполнения. Предложение давно обсуждалось в правительстве, теперь его ждет стадия законодательного оформления.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил полностью запретить оборот вейпов в России, приравняв их к наркотикам. С этой идеей он выступил на пресс-конференции «Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?»