В РФ могут запретить продавать электронные сигареты Госкомиссия поддержала инициативу о запрете производства и оборота вейпов в РФ

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их наполнения. Предложение давно обсуждалось в правительстве, теперь его ждет стадия законодательного оформления, пишет газета «Ведомости».

Решение было принято консолидированно всеми участниками заседания 25 марта, которое провел первый вице-премьер Денис Мантуров. Изначально планировалось лишь усилить проверки розничных точек, однако дискуссия привела к более радикальному шагу. Теперь предстоит разработать законопроект, определить точный перечень запрещаемых устройств (включая электронные кальяны и трубки) и назначить ответственного разработчика — возможно, Минздрав, Минпромторг или депутатов.

Идея полного запрета вейпов обсуждается с 2023 года. Депутаты вносили соответствующие законопроекты, но они не доходили до первого чтения. Однако в ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в Самаре, одобрительно кивнул и подтвердил поддержку инициативы правительством.

Сторонники запрета указывают на риски для здоровья: вейпы могут вызывать тяжелые легочные заболевания и даже внезапную сердечную смерть, особенно у молодежи. Противники предупреждают о расцвете черного рынка (уже сейчас его доля, по разным оценкам, составляет 60–90%) и невозможности реального контроля, ссылаясь на опыт Казахстана, где после запрета потребление практически не снизилось, а продажи ушли в тень. Объем российского рынка электронных сигарет оценивается более чем в 250 млрд рублей, и его запрет, если он будет реализован, станет серьезным ударом по легальной рознице.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил полностью запретить оборот вейпов в России, приравняв их к наркотикам. С этой идеей он выступил на пресс-конференции «Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?».