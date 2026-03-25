25 марта 2026 в 22:53

В РФ могут запретить продавать электронные сигареты

Госкомиссия поддержала инициативу о запрете производства и оборота вейпов в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их наполнения. Предложение давно обсуждалось в правительстве, теперь его ждет стадия законодательного оформления, пишет газета «Ведомости».

Решение было принято консолидированно всеми участниками заседания 25 марта, которое провел первый вице-премьер Денис Мантуров. Изначально планировалось лишь усилить проверки розничных точек, однако дискуссия привела к более радикальному шагу. Теперь предстоит разработать законопроект, определить точный перечень запрещаемых устройств (включая электронные кальяны и трубки) и назначить ответственного разработчика — возможно, Минздрав, Минпромторг или депутатов.

Идея полного запрета вейпов обсуждается с 2023 года. Депутаты вносили соответствующие законопроекты, но они не доходили до первого чтения. Однако в ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в Самаре, одобрительно кивнул и подтвердил поддержку инициативы правительством.

Сторонники запрета указывают на риски для здоровья: вейпы могут вызывать тяжелые легочные заболевания и даже внезапную сердечную смерть, особенно у молодежи. Противники предупреждают о расцвете черного рынка (уже сейчас его доля, по разным оценкам, составляет 60–90%) и невозможности реального контроля, ссылаясь на опыт Казахстана, где после запрета потребление практически не снизилось, а продажи ушли в тень. Объем российского рынка электронных сигарет оценивается более чем в 250 млрд рублей, и его запрет, если он будет реализован, станет серьезным ударом по легальной рознице.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил полностью запретить оборот вейпов в России, приравняв их к наркотикам. С этой идеей он выступил на пресс-конференции «Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?».

Дмитриев уличил NYT в двойных стандартах по украинскому вопросу
ВСУ разбомбили дом учительницы младших классов в Запорожской области
«Огромный профессионал»: Михалкова оценила свой дуэт с Ефремовым
Наркотики, рехаб, новая беременность: как живет Даша, родившая в 13 лет
В РФ могут запретить продавать электронные сигареты
«Насильственно утащили»: Путин озвучил, кого из россиян удерживает Киев
Иран разрешил ряду стран проход через Ормузский пролив
Путин установил ограничения по вывозу в ЕАЭС наличных денег
Что известно о месте проведения третьего саммита Россия — Африка
МФО не смогут бесконечно накручивать проценты: что изменится с 1 апреля
«Потрясающе»: Барановская о первом спектакле Ефремова на свободе
Что известно о гибели россиянки, похороненной в братской могиле в Бангкоке
Женщина и 18-летний юноша погибли при ударе ВСУ под Белгородом
Иран пригрозил блокировкой еще одного пролива
Россиянка объяснила, почему в отелях на Кубе не любят гостей
«Блестящая»: Путин восхитился системой образования в сфере культуры
Путин указал на лицемерие осудивших СВО деятелей культуры
Путин поставил задачу по просвещению российской молодежи
Путин призвал уделить внимание одной категории авторов и переводчиков
«Только чудом»: МИД РФ резко высказался об атаках на АЭС «Бушер»
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

