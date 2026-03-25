В Госдуме призвали приравнять вейпы к наркотикам

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил полностью запретить оборот вейпов в России, приравняв их к наркотикам, пишет НСН. С этой идеей он выступил на пресс-конференции «Здоровье нации: могут ли спорт и ЗОЖ победить алкоголь, вейпы и наркотики?».

У нас в первом чтении принят законопроект о лицензировании табачной деятельности. И туда депутаты нескольких фракций внесли поправку о запрете торговли вейпами на территории России. И закон подвис почему-то перед вторым чтением. Не из-за нашей ли поправки? Уже три с половиной месяца как законопроект завис. Не просто торговлю, а оборот вейпов нужно полностью запретить в России, нужно приравнять их к наркотикам, — призвал Гусев.

Он отметил, что Китай, который производит 90% вейпов в мире, запретил их использование на своей территории. Парламентарий добавил, что, согласно данным Минфина, эти электронные устройства приносят в бюджет страны 11 млрд рублей. По его словам, это мизерная цифра с точки зрения всех имеющихся ресурсов.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что законодательное урегулирование вопроса лицензирования оборота вейпов ожидается в ближайшие месяцы. По его словам, значительная часть никотинсодержащей продукции на российском рынке является контрафактной.