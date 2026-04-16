16 апреля 2026 в 12:46

В Минобороны раскрыли число ликвидированных за сутки бойцов ВСУ

Минобороны: потери ВСУ за сутки составили порядка 1055 военнослужащих

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1055 военнослужащих в зоне проведения спецоперации, свидетельствуют данные, опубликованные в ежедневной сводке Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, наиболее существенные потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр», где уничтожено до 340 бойцов.

В сообщении говорится, что действиями группировки «Восток» ликвидировано свыше 195 человек, «Запад» нанес урон живой силе противника в количестве до 190 военных. На направлениях «Север» и «Южная» потери украинской стороны составили около 145 человек на каждом, а в зоне ответственности группировки «Днепр» противник недосчитался более 40 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий добились взятия под контроль данного населенного пункта.

