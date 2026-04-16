16 апреля 2026 в 12:57

Жители Кузбасса пожаловались на запах канализации в многоквартирном доме

В Кузбассе жители многоквартирного дома на бульваре Металлургов пожаловались на запах канализации, сообщает «Сiбдепо». По заявлениям жильцов, в управляющей компании не занимаются решением проблемы.

Дети вынуждены ходить в пропахшей одежде в школу, мы ходим на работу. Люди, в том числе дети и пожилые, месяцами дышат канализационными газами. Пожалуйста, помогите нам, это уже крик души, потому что управляющей компании, судя по всему, до нас нет никакого дела, — рассказал один из местных жителей.

В администрации отреагировали на сообщение и подтвердили наличие запаха. Также местным жителям рассказали, что сети находятся вне зоны ответственности УК, за них отвечает другая организация — «ВодСнаб».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске разлилась река из отходов. На записи, снятой в окрестностях деревни Тимоново, видно, как воды из канализации стекают в озеро Сенеж.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

