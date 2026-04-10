Фекальная река залила Подмосковье и попала на видео

В подмосковном Солнечногорске разлилась река из фекалий, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». На записи, снятой в окрестностях деревни Тимоново, видно, как воды с отходами стекают в озеро Сенеж.

По информации источника, в этом районе произошел прорыв канализации, который устраняли примерно неделю. В MK.RU рассказали, что в озеро Сенеж могли попасть отходы в объеме нескольких сотен кубометров. Журналисты сообщили, что это может привести к массовой гибели рыбы, цветению воды и распространению болезнетворных организмов. По информации издания, на восстановление водоема может понадобиться несколько месяцев или лет.

Ранее сообщалось, что в Красноярске затонул теплоход на реке Енисей, дизельное топливо из которого разлилось в воду. На месте происшествия устанавливали 30 метров боновых заграждений, чтобы локализовать разлив. Кроме того, 70 квадратных метров акватории обрабатывали биоразлагаемым сорбентом.

До этого комитет экологического надзора Ленинградской области назвал фейковой информацию о якобы разливе нефти в акватории Финского залива. В ведомстве заявили, что сообщения о загрязнении, появившиеся в соцсетях, носят провокационный характер, а утечек с терминалов в Усть-Луге не зафиксировано.

