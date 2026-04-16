Палеонтолог из Крыма обнаружил крайне редкую природную находку

В Симферополе местный палеонтолог Богдан Зайцев обнаружил редкий отпечаток листа беннеттита, пишет телеканал «Крым 24». По словам исследователя, он неожиданно наткнулся на природную находку во время прогулки вдоль реки Салгир.

Разломал руками камень буквально по слоям — и открылся вот такой прекрасный рисунок. Просто повезло, — подчеркнул Зайцев.

Как отметил исследователь, это ценная находка как для российской, так и, вероятно, для мировой науки. Подобный экземпляр уже имеется в палеонтологической коллекции Центрального музея Тавриды, однако в Крыму он единственный. Зайцев уже связался с коллегами из Геологического института РАН в Москве для подготовки совместной научной статьи.

Ранее исследователи, изучающие уникальное местонахождение окаменелостей в провинции Хунань в Китае, сообщили об открытии около 100 ранее неизвестных науке видов животных. Найденные останки имеют возраст более чем 500 млн лет.