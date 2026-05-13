Более 20 французов госпитализировали из-за пассажирки судна MV Hondius

Во Франции 22 человека попали в больницу из-за контакта с пассажиркой судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Из них восемь пациентов проходят лечение в Париже, остальные 14 — в других городах республики.

Все 22 человека, идентифицированные во Франции как находившиеся в тесном контакте с голландской пассажиркой круизного лайнера MV Hondius

Ранее около 1,7 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ambition изолированы после смерти одного из находившихся на борту мужчин от гастроэнтерита, вызванного норовирусом. Медики проводят обследование пассажиров.

До этого глава отдела эпидемиологии и аналитики Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен заявил, что девять случаев заражения хантавирусом Андес зафиксированы на текущий момент в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius. По его словам, среди заболевших зафиксировано три летальных исхода.

В то же время газета The New York Times сообщила, что американец с борта судна MV Hondius, который заразился хантавирусом, болеет бессимптомно. В медцентре Университета Небраски рассказали газете, что его поместили в подразделение биологической изоляции.