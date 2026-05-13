13 мая 2026 в 19:12

Мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего ребенка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Озерске мужчина проник в чужую квартиру и напал на 12-летнего ребенка, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По словам родителей пострадавшего, конфликт начался из-за повреждения велосипеда.

Взрослый пришел к семье вместе с малолетним племянником и потребовал объяснений. Когда подросток открыл дверь, мужчина, как утверждается, оскорбил его и применил физическое насилие как к нему, так и к домашним животным, находящимся в квартире. Также сообщается, что в ходе инцидента нападавший высказывал требования о компенсации за поврежденное имущество.

Ребенку удалось покинуть квартиру. В настоящее время он госпитализирован с травмами, включая сотрясение мозга и рассечение лба. По факту произошедшего родители обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Иша Алтайского края расследуется убийство 15-летнего школьника. По данным родственников погибшего, подросток был убит после конфликта с двумя взрослыми мужчинами, знакомыми его семьи. Мужчины пригласили подростка к себе, где между ними произошел конфликт, переросший в насилие.

