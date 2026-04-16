Российским военным приказали взять бункер, не трогая бойцов ВСУ МО: бойцам ВС РФ поставили задачу не допустить потерь среди ВСУ в бою за бункер

Российским бойцам с позывными Кейбер и Вейдер поставили задачу захватить бетонный бункер в тылу ВСУ, не допустив потерь среди личного состава противника, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. По словам бойца с позывным Вейдер, с такой необычной задачей военные столкнулись впервые.

С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе языков. То есть нужна была информация, — сказала Вейдер.

В бетонном доте оказалось трое потенциальных "языков". Отмечается, что в ходе штурма противники почти не пострадали и достаточно быстро согласились на сотрудничество. Под контролем российских военных бойцы Вооруженных сил Украины продолжали выходить в радиоэфир и запрашивали те данные, которые требовались российской стороне.

По данным Министерства обороны, эта дерзкая операция позволила сохранить жизни российских пехотинцев во время основного штурма. Кейбера и Вейдера представили к государственным наградам.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы нанесли удар по командному пункту 11-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Харьковской области. В результате атаки был ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский. Также погиб майор Валерий Данко, офицер другой бригады.