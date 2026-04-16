В ОП назвали главный плюс введения единой соцкарты для пенсионеров Член ОП Гриб: единая соцкарта пенсионера позволит упростить доступ к льготам

Единая социальная карта пенсионера позволит упростить доступ к льготам, рассказал 360.ru заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что граждане должны получать господдержку вне зависимости от региона проживания.

Когда мы делим пенсионеров по географическому признаку — это неправильно, — заявил Гриб.

Член ОП подчеркнул, что основой должен стать бесплатный проезд. По его словам, все льготы необходимо привести к единому федеральному стандарту.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что для введения в России единой социальной карты для пенсионеров требуются существенные изменения социального законодательства. Министр напомнил, что в России уже есть аналог такого решения — удостоверение многодетных.