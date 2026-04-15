15 апреля 2026 в 14:34

В Турции произошло еще одно вооруженное нападение на школу

Вооруженное нападение на школу произошло в турецком Кахраманмараше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В турецком Кахраманмараше произошло очередное вооруженное нападение на школу, передает агентство IHA. Как сообщил мэр города Мюкеррем Унлер, один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Подробности случившегося и мотивы нападавших не раскрываются. Обстановка уточняется.

Ранее сообщалось, что нападение на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции привело к многочисленным пострадавшим. Нападавшим оказался 18-летний ученик, который был вооружен дробовиком. Он проник на территорию учебного заведения и открыл огонь во дворе.

Отмечалось, что вооруженное нападение произошло в лицее района Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По предварительной информации, нападавший покончил с собой. Все учащиеся были эвакуированы из здания.

До этого в Нижнекамске произошел инцидент в образовательном учреждении, где 13-летний ученик с ножом напал на уборщицу. Также сообщалось, что подросток бросал петарды в коридоре, а очевидцы слышали два громких хлопка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва и Баку договорились о компенсациях семьям погибших при крушении AZAL
Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»
Обнаружена связь между обысками в «Сапа» и уголовным делом журналистов Baza
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

