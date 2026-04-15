В Турции произошло еще одно вооруженное нападение на школу Вооруженное нападение на школу произошло в турецком Кахраманмараше

В турецком Кахраманмараше произошло очередное вооруженное нападение на школу, передает агентство IHA. Как сообщил мэр города Мюкеррем Унлер, один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Подробности случившегося и мотивы нападавших не раскрываются. Обстановка уточняется.

Ранее сообщалось, что нападение на профессионально-технический лицей на юго-востоке Турции привело к многочисленным пострадавшим. Нападавшим оказался 18-летний ученик, который был вооружен дробовиком. Он проник на территорию учебного заведения и открыл огонь во дворе.

Отмечалось, что вооруженное нападение произошло в лицее района Сиверек провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По предварительной информации, нападавший покончил с собой. Все учащиеся были эвакуированы из здания.

До этого в Нижнекамске произошел инцидент в образовательном учреждении, где 13-летний ученик с ножом напал на уборщицу. Также сообщалось, что подросток бросал петарды в коридоре, а очевидцы слышали два громких хлопка.