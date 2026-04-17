Суд арестовал начальника Западно-Сибирской железной дороги Грицая

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 16 июня 2026 года. Кроме того, суд заключил под стражу Романа Глазова, который подозревается в даче взятки Грицаю.

Грицай в ходе заседания заявил, что вину не признает. Он связал предъявленные ему обвинения с провокацией в свой адрес. Защита фигуранта намерена обжаловать решение суда об аресте.

Ранее сообщалось, что у главы Западно-Сибирской железной дороги в ходе обысков нашли пачки пятитысячных купюр. В его доме также обнаружили гладкоствольное ружье, две нарезные винтовки и боеприпасы к ним. По версии следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026 года начальник ЗСЖД получил взятки на общую сумму более 50 млн рублей. Деньги передавались от представителей коммерческих фирм за общее покровительство.