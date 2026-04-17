17 апреля 2026 в 12:02

Диетолог предупредила о неочевидной опасности кофе

Диетолог Павлюк: злоупотребление кофе может ухудшить усвоение кальция организмом

Злоупотребление кофе может ухудшить усвоение кальция, железа, цинка и других микроэлементов, предупредила в беседе с «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Она отметила, что кофеин, содержащийся в напитке, может повысить тревожность у некоторых людей.

У некоторых [кофеин] вызывает повышение давления, провоцирует зависимость и тревожность. Кофе, как и чай, может ухудшать усвоение кальция, железа, цинка, — подчеркнула Павлюк.

Она добавила, что человек может иметь врожденную непереносимость кофеина или замедленный метаболизм. В таких случаях после употребления напитка нередко возникает учащенное сердцебиение.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что растворимый кофе может быть опасен для здоровья из-за содержания канцерогена. Это вещество ухудшает метаболизм и негативно влияет на фертильность женщин.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
