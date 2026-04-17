Россиян предупредили об опасности растворимого кофе из-за канцерогена

Растворимый кофе может быть опасен для здоровья из-за содержания канцерогена, который ухудшает метаболизм и негативно влияет на фертильность женщин, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, наибольшие концентрации вредного вещества акриламида фиксируются именно в этом виде напитка, тогда как в молотом зерне его значительно меньше.

Кофе — один из самых популярных напитков, но даже одна чашка в день может оказывать нагрузку на организм, особенно на печень, сердце и гормональный фон. При обжарке кофейных зерен образуется акриламид — вещество, классифицируемое как «вероятный канцероген». Оно появляется при высоких температурах из сахаров и аминокислоты аспарагина. Наибольшие концентрации — в растворимом кофе, меньше — в молотом. Акриламид может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов. Длительное накопление этого вещества повышает риск гормонозависимых опухолей. Также оно ухудшает метаболизм и микроциркуляцию, влияя на кожу, волосы и ногти, — сказала Желянина.

Она посоветовала пить молотый или зерновой кофе вместо растворимого. По словам нутрициолога, светлая обжарка безопаснее темной. Также специалист отметила, что нужно выпивать не более двух чашек напитка в день, сочетая его с водой и продуктами, богатыми антиоксидантами.

Ранее бариста Алексей Бобылев посоветовал для заряда бодрости пить по две-три небольшие чашки эспрессо или американо без сахара. По его словам, умеренное потребление черного кофе снижает тревожность и не вредит нервной системе.