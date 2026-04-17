Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину

Следователи предъявили обвинение одному из кураторов разбойного нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, фигурант полностью признал свою вину.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере). Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, — указала Петренко.

На допросе задержанный пояснил следователям, что действовал по заданию кураторов, которые, по его словам, находятся на территории Украины. В его задачи входила закупка сим-карт и мобильных телефонов. С их помощью организаторы дистанционно рассылали гражданам России сообщения с ложной информацией о взломе их учетных записей в мессенджерах и на портале «Госуслуги». После этого преступники использовали различные методы, чтобы вовлечь жертв в преступную деятельность.

До этого суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве. По предварительным сведениям, он выполнял роль курьера. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину. Следователи считают, что тот отдал часть украденного имущества другим соучастникам преступления.