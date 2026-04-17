Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 11:38

Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи предъявили обвинение одному из кураторов разбойного нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, фигурант полностью признал свою вину.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере). Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, — указала Петренко.

На допросе задержанный пояснил следователям, что действовал по заданию кураторов, которые, по его словам, находятся на территории Украины. В его задачи входила закупка сим-карт и мобильных телефонов. С их помощью организаторы дистанционно рассылали гражданам России сообщения с ложной информацией о взломе их учетных записей в мессенджерах и на портале «Госуслуги». После этого преступники использовали различные методы, чтобы вовлечь жертв в преступную деятельность.

До этого суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве. По предварительным сведениям, он выполнял роль курьера. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину. Следователи считают, что тот отдал часть украденного имущества другим соучастникам преступления.

Общество
нападения
Москва
разбои
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.