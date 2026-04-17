«НАТО — это как долгий брак»: в Европе признали кризис в отношениях с США Эстонский министр Певкур сравнил разногласия в НАТО с проблемами в долгом браке

Глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур сравнил текущие противоречия внутри НАТО с отношениями супругов, которые уже отметили золотую свадьбу, пишет агентство Reuters. По его словам, связи, которым уже больше 50 лет, не могут быть безоблачными.

Он сравнил нынешние разногласия в НАТО с долгим браком: «Не бывает 50 лет абсолютной безоблачности. Возникают разногласия и проблемы, и их нужно преодолевать, — говорится в материале.

Ранее бывший генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что европейским участникам НАТО следует приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Заявление прозвучало на фоне последних высказываний американского президента Дональда Трампа, вызвавших дискуссию о стабильности трансатлантических отношений. Бывший генсек признал наличие определенных разногласий между США и другими членами НАТО.

До этого президент США заявил, что союзники НАТО «заработали себе проблему», отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. В своем заявлении он напомнил, что Соединенные Штаты всегда приходили им на помощь, когда у кого-нибудь из союзников возникала проблема.