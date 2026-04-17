17 апреля 2026 в 11:58

«НАТО — это как долгий брак»: в Европе признали кризис в отношениях с США

Эстонский министр Певкур сравнил разногласия в НАТО с проблемами в долгом браке

Ханно Певкур Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press
Глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур сравнил текущие противоречия внутри НАТО с отношениями супругов, которые уже отметили золотую свадьбу, пишет агентство Reuters. По его словам, связи, которым уже больше 50 лет, не могут быть безоблачными.

Он сравнил нынешние разногласия в НАТО с долгим браком: «Не бывает 50 лет абсолютной безоблачности. Возникают разногласия и проблемы, и их нужно преодолевать, — говорится в материале.

Ранее бывший генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что европейским участникам НАТО следует приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Заявление прозвучало на фоне последних высказываний американского президента Дональда Трампа, вызвавших дискуссию о стабильности трансатлантических отношений. Бывший генсек признал наличие определенных разногласий между США и другими членами НАТО.

До этого президент США заявил, что союзники НАТО «заработали себе проблему», отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. В своем заявлении он напомнил, что Соединенные Штаты всегда приходили им на помощь, когда у кого-нибудь из союзников возникала проблема.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без боеприпасов в преддверии битвы за Зыбино
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре
В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику
В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе
Мурашко привел данные по курению и употреблению алкоголя в России
ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО
В Госдуме объяснили, как будет работать больничный для самозанятых
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

