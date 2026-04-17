17 апреля 2026 в 11:35

Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле

В Ярославле после аварии госпитализированы четверо, включая подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ярославле в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса госпитализированы четыре человека, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По уточненным данным, среди них 17-летний подросток, чье состояние медики оценивают как средней тяжести.

Собеседник агентства уточнил, что также госпитализированы двое пассажиров автобуса с травмами средней степени тяжести. Водитель легкового автомобиля находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего, по уточненной информации, пострадали 10 человек, шесть отпущены на амбулаторное лечение, — рассказали журналистам правоохранители.

Ранее три ребенка и взрослый пострадали в ДТП на участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области. Авария произошла на 768-м километре магистрали вблизи рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района. Среди жертв оказался младенец, которому не исполнилось и года.

До этого в Добрянке Пермского края Citroen протаранил продуктовый магазин. Водитель потерял управление, выбрав неправильную скорость, и не смог затормозить, чтобы избежать наезда на здание. В результате ДТП пострадала пассажирка, ее доставили в больницу.

Регионы
Россия
Ярославская область
ДТП
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
