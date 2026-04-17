17 апреля 2026 в 12:07

Россиянина задержали за поджог офиса из-за уловок мошенников

Ночью в Рязани на улице Дзержинского был совершен поджог офисного помещения, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подозреваемый в правонарушении уже задержан.

Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на улице Дзержинского. Огонь быстро потушили, пострадавших и серьезных повреждений нет. Подозреваемый задержан, — написал Малков.

Губернатор уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. По предварительным данным следствия, мужчина сам стал жертвой мошенников.

Малков обратил внимание на то, что вовлечение граждан в противоправные действия становится все более изощренным. Сначала злоумышленники звонят жертве или пишут ей, а затем подключают якобы сотрудников силовых структур.

Глава региона подчеркнул, что ни одна государственная или правоохранительная служба не дает указаний по телефону и не требует совершать какие-либо незаконные действия. Он призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Ранее в Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении серии поджогов. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет о поджоге офиса банка, здания мэрии и автомобиля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без боеприпасов в преддверии битвы за Зыбино
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре
В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику
В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе
Мурашко привел данные по курению и употреблению алкоголя в России
ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО
В Госдуме объяснили, как будет работать больничный для самозанятых
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
