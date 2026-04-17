Россиянина задержали за поджог офиса из-за уловок мошенников

Ночью в Рязани на улице Дзержинского был совершен поджог офисного помещения, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подозреваемый в правонарушении уже задержан.

Сегодня ночью совершен поджог офисного помещения на улице Дзержинского. Огонь быстро потушили, пострадавших и серьезных повреждений нет. Подозреваемый задержан, — написал Малков.

Губернатор уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. По предварительным данным следствия, мужчина сам стал жертвой мошенников.

Малков обратил внимание на то, что вовлечение граждан в противоправные действия становится все более изощренным. Сначала злоумышленники звонят жертве или пишут ей, а затем подключают якобы сотрудников силовых структур.

Глава региона подчеркнул, что ни одна государственная или правоохранительная служба не дает указаний по телефону и не требует совершать какие-либо незаконные действия. Он призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации.

