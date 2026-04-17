Академик рассказал о стоимости редких металлов на Луне

Запасы редких металлов на Луне могут оцениваться в триллионы долларов, заявил KP.RU научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый. Он отметил, что точное определение кратеров с ценными ресурсами пока невозможно.

Мы все помним фотографии Луны, ее поверхность испещрена тысячами и даже сотнями тысяч больших и малых кратеров. Каждый кратер — это результат столкновения метеорита с Луной. Примерно 10% этих астероидов представляют собой железо-никелевые сплавы, — рассказал Зеленый.

Он объяснил, что такие метеориты давно изучены — в их составе, помимо железа и никеля, присутствует значительное количество металлов платиновой группы. По его словам, для получения более точных данных необходимо заниматься геологической разведкой на Луне.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что технологию высадки и освоения других планет нужно сначала опробовать на Луне. По его словам, у России есть своя лунная программа, в которую входит облет спутника Земли, высадка на него и разворачивание инфраструктуры.