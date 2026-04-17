Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 12:07

Академик рассказал о стоимости редких металлов на Луне

Академик Зеленый: запасы редких металлов на Луне могут стоить триллионы долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запасы редких металлов на Луне могут оцениваться в триллионы долларов, заявил KP.RU научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый. Он отметил, что точное определение кратеров с ценными ресурсами пока невозможно.

Мы все помним фотографии Луны, ее поверхность испещрена тысячами и даже сотнями тысяч больших и малых кратеров. Каждый кратер — это результат столкновения метеорита с Луной. Примерно 10% этих астероидов представляют собой железо-никелевые сплавы, — рассказал Зеленый.

Он объяснил, что такие метеориты давно изучены — в их составе, помимо железа и никеля, присутствует значительное количество металлов платиновой группы. По его словам, для получения более точных данных необходимо заниматься геологической разведкой на Луне.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что технологию высадки и освоения других планет нужно сначала опробовать на Луне. По его словам, у России есть своя лунная программа, в которую входит облет спутника Земли, высадка на него и разворачивание инфраструктуры.

Общество
академики
Луна
металлы
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.