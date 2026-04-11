«Мы не отстаем»: в Роскосмосе высказались о высадке на Луну Баканов: технологию высадки на другие планеты нужно сначала опробовать на Луне

Технологию высадки и освоения других планет нужно сначала опробовать на Луне, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире Первого канала. Он напомнил, что у России есть своя лунная программа, в которую входит облет Луны, высадка на нее и разворачивание на спутнике Земли инфраструктуры.

Введение инфраструктуры [на Марсе] очень дорого и технологически непросто. Все сошлись во мнении, что для начала технологию мультипланетности, освоение инфраструктурой других небесных тел и планет, наиболее прагматично и выгодно было бы осуществить на Луне. Мы, конечно же, не отстаем, — сказал Баканов.

В рамках лунной программы Роскосмоса планируется облет Луны и оптическое фотографирование ее с расстояния, а затем — посадка на поверхность спутника Земли. Основная цель — развертывание энергетической инфраструктуры на Луне.

Ранее Баканов объявил о ближайших запусках спутников для создания группировки широкополосного интернета. Две недели назад с космодрома Плесецк успешно вывели на орбиту 16 аппаратов новой низкоорбитальной системы. Спутники переданы оператору для управления, и планируется продолжить запуски для достижения необходимых параметров группировки.