Шведский самолет-разведчик заметили у границы России и Финляндии, сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Воздушное судно вылетело с территории базы Мальмен в Швеции, достигло границ РФ и затем развернулось в районе Норвегии.

По информации журналистов, судно покинуло авиабазу в 07:56 мск. Известно, что самолет уже выполнял подобные полеты.

Так, 9 апреля шведский самолет провел активную разведку вдоль границы России и Финляндии. По информации источника, воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере. В конце марта стало известно, что шведский самолет-разведчик приступил к мониторингу российской границы в направлении Санкт-Петербурга.

Ранее американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь был замечен над нейтральными водами Черного моря, где он совершил уже несколько кругов над акваторией. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце.

До этого британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил разведывательный полет в акватории Черного моря. Борт был замечен вблизи Крымского полуострова.