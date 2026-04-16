Атаки ВСУ на Россию прекратятся только после ликвидации украинского руководства, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не перестанет отдавать своим войскам приказы об ударах по мирным россиянам.

Террористический киевский режим во всей красе — снова убивает детей. У Зеленского на этот счет нет тормозов: он будет вновь и вновь отдавать приказы об атаках на Россию, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения. Он как раз и хочет убить и покалечить как можно больше русских, даже норму для своих вооруженных сил установил — 50 тыс. в месяц. Поэтому такие налеты прекратятся лишь после того, как будет уничтожена вся верхушка украинской власти, — высказался Журавлев.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских войск на Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой жертвы все еще устанавливается.