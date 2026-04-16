Депутата городского совета Уфы арестовали по делу «Башспирта»

Суд в Уфе арестовал депутата горсовета Дегтева по делу «Башспирта»

Депутат городского совета Уфы Александр Дегтев арестован по решению суда в связи с делом АО «Башспирт», сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Ему предъявлено обвинение в присвоении или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.

Дегтеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему гендиректору «Башспирта» Рауфу Нугуманову, директору торгового дома и руководителю коммерческой организации. По версии следствия, в 2021–2022 годах фигуранты организовали продажу недвижимости дочерней компании за 132 млн рублей при рыночной стоимости свыше 195 млн рублей аффилированным структурам.

Впоследствии «Башспирт» арендовал эти же объекты по завышенной цене. Ущерб акционеру — Республике Башкортостан — превысил 88 млн рублей. Действующему гендиректору Раифу Абдрахимову также предъявлено обвинение, так как он не расторг невыгодные договоры аренды, по которым с августа 2022 года по декабрь 2024-го было перечислено более 76 млн рублей.

Ранее сообщалось, что при очистке территории национального парка «Тункинский» в Бурятии подрядные организации похитили более 90 млн рублей. По информации источника, изначальная стоимость контракта на ликвидацию свалки составляла свыше 138 млн рублей.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
