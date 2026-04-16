Племянник Тарасовой рассказал о состоянии здоровья тренера Племянник Тарасовой заявил, что тренер продолжает идти на поправку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжает идти на поправку, заявил ТАСС ее племянник Алексей Тарасов. Известно, что она попала в больницу из-за последствий ОРВИ.

Она идет на поправку, — сказал Тарасов.

Об экстренной госпитализации Тарасовой стало известно 15 апреля. Источник рассказал, что критическая стадия миновала. Отмечалось, что тренер в последние годы испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за хронических болей в спине и суставах она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Россия будет готовиться, несмотря на очередной перенос заседания по возвращению спортсменов на международную арену. 29 марта стало известно, что конгресс Международной федерации конькобежного спорта (ISU) отложил этот вопрос до летнего собрания.

До этого Тарасова заявила, что в переходе фигуристов Софии и Никиты Сарновских от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе нет ничего криминального. Она отметила, что в этот период времени спортсмены имеют право поменять наставника.