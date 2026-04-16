Племянник Тарасовой рассказал о состоянии здоровья тренера

Племянник Тарасовой заявил, что тренер продолжает идти на поправку

Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова продолжает идти на поправку, заявил ТАСС ее племянник Алексей Тарасов. Известно, что она попала в больницу из-за последствий ОРВИ.

Она идет на поправку, — сказал Тарасов.

Об экстренной госпитализации Тарасовой стало известно 15 апреля. Источник рассказал, что критическая стадия миновала. Отмечалось, что тренер в последние годы испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за хронических болей в спине и суставах она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Россия будет готовиться, несмотря на очередной перенос заседания по возвращению спортсменов на международную арену. 29 марта стало известно, что конгресс Международной федерации конькобежного спорта (ISU) отложил этот вопрос до летнего собрания.

До этого Тарасова заявила, что в переходе фигуристов Софии и Никиты Сарновских от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе нет ничего криминального. Она отметила, что в этот период времени спортсмены имеют право поменять наставника.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

