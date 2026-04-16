16 апреля 2026 в 12:52

Российская ПВО очистила небо от почти 300 дронов ВСУ за сутки

Минобороны России сообщило об уничтожении 270 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны сбили за последние сутки 270 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что помимо дронов, были уничтожены пять управляемых авиационных бомб.

В Минобороны добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожены 671 самолет и 284 вертолета противника. Кроме того, были поражены вошли 134 449 беспилотника, 656 зенитно-ракетных комплексов, а также 28 923 танка и других боевых бронированных машин.

Помимо этого, с начала СВО была ликвидирована 1701 боевая машина РСЗО. В завершение в Минобороны заявили о 34 455 уничтоженных орудий полевой артиллерии и минометов, а также 59 507 единиц спецавтомобилей.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью были зафиксированы четыре беспилотных летательных аппарата, которые нейтрализовали средствами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал. До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 16 апреля в городе были уничтожены 19 беспилотников ВСУ.

