Российская ПВО очистила небо от почти 300 дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны сбили за последние сутки 270 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что помимо дронов, были уничтожены пять управляемых авиационных бомб.
В Минобороны добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожены 671 самолет и 284 вертолета противника. Кроме того, были поражены вошли 134 449 беспилотника, 656 зенитно-ракетных комплексов, а также 28 923 танка и других боевых бронированных машин.
Помимо этого, с начала СВО была ликвидирована 1701 боевая машина РСЗО. В завершение в Минобороны заявили о 34 455 уничтоженных орудий полевой артиллерии и минометов, а также 59 507 единиц спецавтомобилей.
Ранее сообщалось, что над Брянской областью были зафиксированы четыре беспилотных летательных аппарата, которые нейтрализовали средствами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал. До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 16 апреля в городе были уничтожены 19 беспилотников ВСУ.