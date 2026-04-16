Отбывающий пожизненное в «Черном дельфине» экс-сенатор обратился в суд

Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков подал в суд иск на 100 тыс. рублей

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, подал иск о компенсации морального вреда, следует из материалов на сайте Соль-Илецкого районного суда. Причиной стала невыдача ему продуктов питания.

Арашуков просит признать незаконными действия исправительного учреждения, отказавшего ему в предоставлении продуктов, указанных в заявлении от 2 марта 2026 года. Истец требует обязать администрацию устранить нарушения. Заявление зарегистрировано 3 апреля.

Взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а также взыскать в пользу представителя административного истца сумму уплаченной государственной пошлины в размере 3 тыс. рублей, — говорится в иске.

До этого стало известно, что Арашуков получил еще 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки. В суде отметили, что в совокупности за все совершенные в прошлом преступления Арашуков получил пожизненное лишение свободы.

