Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 18:48

«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на энергоносители продолжат расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в конечном итоге тарифы опустятся до старого уровня или даже ниже, выступление транслировала пресс-служба Белого Дома на YouTube.

Все еще не закончилось. Может быть, они еще немного повысятся. Все они снизятся до того уровня, на котором были, и, возможно, будут еще ниже, — сказал Трамп.

Ранее глава США сообщил, что Тегеран умоляет Вашингтон заключить мирное соглашение. По словам американского лидера, любой, кто увидел бы последствия противостояния, понял бы, зачем Ирану необходимо это соглашение.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил, что Трамп прорабатывал вариант получения доступа к иранской нефти в рамках возможного соглашения с Тегераном. Конкретных механизмов реализации такой инициативы на данный момент не существует.

Также, выступая на ежегодном мероприятии Республиканской партии США по сбору средств, президент Соединенных Штатов заявил, что ожидал более значительных экономических последствий от конфликта с Ираном. Глава государства также отметил, что Тегеран не оставил Вашингтону иного выбора.

Дональд Трамп
энергоносители
Ближний Восток
Иран
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.