В США раскрыли планы Трампа по иранской нефти WSJ: Трамп хотел получить доступ к иранской нефти в рамках сделки

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность получения доступа к иранской нефти в рамках потенциальной сделки с Тегераном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома. Конкретных планов реализации такой инициативы на данный момент нет.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам — обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению войны, — говорится в публикации.

Ранее глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати опроверг заявления Трампа о ведении переговоров с республикой. По его словам, США начали военные действия в разгар предыдущих встреч делегаций обеих стран. Хазрати выразил уверенность, что на этот раз у американцев ничего не получится.

Руководитель бюро РИА Новости в Ливане и Сирии политолог Михаил Алаеддин в беседе с NEWS.ru заявил, что Иран не желает вести переговоры с США, поскольку уверен в своей скорой победе в рамках ближневосточного конфликта. При этом, по его словам, Тегерану выгодно, что его союзники наносят ущерб Израилю.