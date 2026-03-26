26 марта 2026 в 12:07

В США раскрыли планы Трампа по иранской нефти

WSJ: Трамп хотел получить доступ к иранской нефти в рамках сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность получения доступа к иранской нефти в рамках потенциальной сделки с Тегераном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома. Конкретных планов реализации такой инициативы на данный момент нет.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам — обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению войны, — говорится в публикации.

Ранее глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати опроверг заявления Трампа о ведении переговоров с республикой. По его словам, США начали военные действия в разгар предыдущих встреч делегаций обеих стран. Хазрати выразил уверенность, что на этот раз у американцев ничего не получится.

Руководитель бюро РИА Новости в Ливане и Сирии политолог Михаил Алаеддин в беседе с NEWS.ru заявил, что Иран не желает вести переговоры с США, поскольку уверен в своей скорой победе в рамках ближневосточного конфликта. При этом, по его словам, Тегерану выгодно, что его союзники наносят ущерб Израилю.

Посетитель маркетплейса чуть не остался без уха из-за замечания
В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал решить крупную проблему новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
